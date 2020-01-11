إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية أسامة علاء الدين:

أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم السبت، العاملين بمركز شباب شبرا هارس والحسانية وترسا وأجهور الكبرى، للشئون القانونية لعدم انتظامهم بالعمل وغلق المقرات.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة على عدد من مراكز الشباب بالمحافظة، صباح اليوم، والتي بدأت بمتابعة الإنشاءات بمركز شباب أبو الغيط التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية،

وحمامات سباحة بنظام حق الانتفاع Bot طبقا لرؤية وزارة الشباب، وذلك بمركز شباب قليوب ونادى قليوب الرياضي.

وشملت المتابعة أيضا مراكز شباب "شبرا هارس، والحسانية، وترسا، وقرقشندة، وأجهور الكبرى" التابعين لإدارة طوخ، وكذلك مركز شباب "قرنفيل، والخرقانية، وسندبيس، وأبو الغيط" بإدارة شباب القناطر الخيرية.

وجرى التنبيه على مدير مركز قرقشندة بصيانة الصالة الداخلية للأنشطة، وتكليف الإدارة الهندسية لمتابعة الأعمال، كما تضمنت التوصيات التنبيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في بيع كهنة ملعب النجيل الصناعي بقرنفيل وأجهور.

