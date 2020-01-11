لبنان : رئيس الجمهورية يسمي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية سليم جريصاتي اليوم السبت أن رئيس الجمهورية يسمي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بحسب صلاحياته الدستورية ويكون مبادراً أساسياً في تأليف الحكومة.

وقال جريصاتي ، في بيان صادر عن رئاسة اللبنانية اليوم إن "رئيس الجمهورية هو الذي يسمي الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها ".

وأوضح أن رئيس الجمهورية "يستشير ويتشاور ويسمي، وهذه صلاحية تجعل منه مبادرا في عملية التسمية ومكملاً لها وشريكا أساسيا فيها، من التكليف مروراً بالتثبيت وحتى التأليف أو الاعتذار".

وأعرب جريصاتي عن أسفه" أن نضطر في معرض الكلام عن صلاحيات رئيس الحكومة العامل أو المكلف، إلى الرد بإيراد النصوص الدستورية التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بموضوع تشكيل الحكومة".

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وأشار جريصاتي إلى أن" رئيس الحكومة المكلف فهو يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها ، وهنا أيضاً أن رئيس الجمهورية هو المبادر والشريك الأساسي ".

ولفت إلى أن ما " تؤكده المادة 53 الفقرة الرابعة من الدستور، لجهة أنه( رئيس الجمهورية) هو الذي يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء. ما يعني صراحة أيضا بأن رأيه وقراره وازنان في التشكيلة الحكومية، لا بل أنهما حاسمان بالمفهوم الدستوري".

وقال الوزير جريصاتي في بيانه إن "رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية وليس هو مجرد موثّق بتوقيعه لوثيقة تأليف الحكومات.

يذكر أن رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة حسان دياب كان قد أعلن في بيان ليل أمس الجمعة أنه لن يقبل أن "تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا"، وأنه سيواصل مهمته " الدستورية لتشكيل حكومة تنسجم مع الإطار العام المتفق عليه حكومة تكنوقراط مصغرة".