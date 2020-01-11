"الصحفيين العرب" ناعيا السلطان قابوس: قاد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب المغفور له السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

وقال الاتحاد ، في بيان له اليوم السبت ، إن الأمة العربية فقدت قائدا حكيما منح عمره لوطنه وأمته

.. مشيرا إلى أن السلطان قابوس قاد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلد زمام الحكم عام 1970 وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما.وأعرب الاتحاد عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة .. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته جزاء لما قدمه لشعبه ولأمته العربية.