نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب المغفور له السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.
وقال الاتحاد ، في بيان له اليوم السبت ، إن الأمة العربية فقدت قائدا حكيما منح عمره لوطنه وأمته
وأعرب الاتحاد عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة .. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته جزاء لما قدمه لشعبه ولأمته العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحفيين العرب" ناعيا السلطان قابوس: قاد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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