توالي برقيات التعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

توالت برقيات التعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز 79 عامًا ، قضى نصف قرن منها في الحكم.

بغداد

أرسل رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي برقية تعزية الى سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس .. قائلًا فيها:"تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد وأننا إذ نعزي شعب وسلطنة عمان ونستذكر مواقف الفقيد المعتدلة وتاريخه الطويل في خدمة بلاده وشعبه وأشقائه وأصدقائه الذي قضاه بكل عطاء ومحبة".

المنامة

بعث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان أعرب فيها عن خالص تعازيه في وفاة المغفور له فقيد الأمتين العربية والإسلامية.

وأشاد خليفة بن سلمان - في برقيته - بالدور الكبير الذي اضطلع به الفقيد الراحل في تحقيق نهضة بلاده ونجاح مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمواقفه تجاه مجمل قضايا الأمتين العربية والإسلامية..داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد

الراحل الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يوفق السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ويمده بعونه لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء في سلطنة عمان الشقيقة.

بعثت أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية برقية تعزية لوزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية: إن سيرة حكم السلطان قابوس حافلة بالإنجازات الحية على مدى 50 عامًا، كانت شاهدة على رؤيته الثاقبة لنهضة بلاده، كما كانت شاهدة على حكمته المعهودة في اتخاذ المواقف السليمة في الأزمات التي مرت بها الأمة العربية والإسلامية خلال تلك الحقبة..مشيدة بمواقف السلطان قابوس وأياديه البيضاء على الشعب السوداني.