رئيسا مجلسي النواب والشورى البحريني يبعثان برقية تعزية في وفاة السلطان قابوس

بعثا رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح ، برقيات تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس الشوى العماني خالد بن هلال المعولي ، ورئيس مجلس الدولة العماني يحيى بن محفوظ المنذري، لوفاة السلطان قابوس بن سعيد ، وفقاً لـ أ ش أ.
السلطان قابوس بن سعيد ، بعد مسيرة حافلة من الخير والعطاء، وخدمة سلطنة عمان وشعبها الشقيق، ونهضتها الحديثة.
وأعربت رئيسة مجلس النواب في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية ، اليوم السبت ، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى سلطنة عمان الشقيقة، بوفاة
وأشارت إلى مواقفه الحكيمة والمشرفة، في دعم العمل الخليجي والعربي والإسلامي والإنساني، وداعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.
سعيد، سلطان سلطنة عمان الشقيقة.
وأكدت رئيسة مجلس النواب بأن سلطنة عمان الشقيقة، ستمضى قدما في مواصلة مسيرة النهضة والتقدم، في ظل قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل
ومن جهته بعث رئيس مجلس الشوري البحريني برقية تعزية إلى رئيس مجلس الشورى العماني، أكد فيها أن السلطان قابوس يعد أبرز رجالات سلطنة عمان المخلصين، الذي كان له الدور البارز منذ توليه مقاليد الحكم في بناء نهضة ومسيرة وتنمية سلطنة عمان الشقيقة، وإقامة دولة عصرية تستلهم قيم الماضي، وتنهض بالحاضر وتسير بخطى ثابتة واثقة نحو مستقبل زاهر.
ونوه لما شهدته سلطنة عمان في عهد الفقيد من نقلة نوعية في التعليم، والثقافة، والصحة، والاقتصاد والسياحة، واتسمت السياسة الخارجية للسلطنة بإقامة علاقات صداقة مع العالم وتعزيز العلاقات الحسنة والمتكافئة، واعتماد سياسة حسن الجوار واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
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