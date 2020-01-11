رئيس الحكومة العراقية: قوة العراق لجميع أبنائه ومناطقه

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، "إن قوة العراق هي قوة لجميع أبنائه ومناطقه، بما فيها إقليم كردستان"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأشار عبدالمهدي - خلال لقائه رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في "أربيل" وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إلى أن الحكومة واجهت الأزمة الإقليمية والدولية الحالية وتحملت مسئولياتها

رغم كل الصعوبات والتعقيدات.



من جهته، قال رئيس إقليم كردستان، "إن الإقليم يقف مع مصلحة العراق، وأي قرار تتخذه الحكومة الاتحادية هو قرارنا"، داعيًّا الدول الصديقة، إلى تفهم تعقيدات الأوضاع في العراق ودعم استقراره وسيادته الوطنية.