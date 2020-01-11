قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، "إن قوة العراق هي قوة لجميع أبنائه ومناطقه، بما فيها إقليم كردستان"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
رغم كل الصعوبات والتعقيدات.
وأشار عبدالمهدي - خلال لقائه رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في "أربيل" وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إلى أن الحكومة واجهت الأزمة الإقليمية والدولية الحالية وتحملت مسئولياتها
من جهته، قال رئيس إقليم كردستان، "إن الإقليم يقف مع مصلحة العراق، وأي قرار تتخذه الحكومة الاتحادية هو قرارنا"، داعيًّا الدول الصديقة، إلى تفهم تعقيدات الأوضاع في العراق ودعم استقراره وسيادته الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة العراقية: قوة العراق لجميع أبنائه ومناطقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.