انفجار إرهابي يستهدف آلية عسكرية أميركية في أفغانستان

انفجرت قنبلة بدائية الصنع لدى مرور مركبة عسكرية أميركية في أفغانستان، اليوم السبت، حسبما أعلنت قيادة مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في بيان من دون الإشارة إلى سقوط قتلى أو مصابين.
وقال متحدث باسم الدعم الحازم: "نحن نقوم بتقييم الوضع وسوف نقدم المزيد من المعلومات حالما تتوفر".
وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم قندهار بجنوب البلاد.
ولقي 20 جندياً أميركياً العام الماضي حتفهم في أفغانستان.
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ويوجد حالياً نحو 12 ألف جندي أميركي متمركزين في أفغانستان، وكان هذا العدد يبلغ مئة ألف تقريباً في 2011. ومن بين هؤلاء يشارك نحو ثمانية آلاف في مهمة التدريب والمساعدة "الدعم الحازم" التي يقوم بها الناتو، ليشكلوا نحو نصف قوامها الإجمالي.
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