تعيين هيثم بن طارق سلطاناً لعمان خلفاً للسلطان قابوس

أعلنت سلطنة عمان رسمياً عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً للبلاد خلفاً للراحل السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

وقال مجلس الدفاع العماني في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية "إنه بالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فقد تسلم مجلس الدفاع هذا اليوم السبت 11 يناير 2020 رداً من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن المجلس قد انعقد وقرر تنفيذ وصية السلطان قابوس، وأوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية".

وأضاف مجلس الدفاع في بيانه أنه " تشرف بحضور أفراد العائلة المالكة، شهوداً على الإجراءات، وعليه تم فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين، والإعلان بأن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان.

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وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، قد دعا في بيان سابق مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس.