واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين وقطاع صناعة الصلب

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن عقوبات جديدة على إيران تستهدف ثمانية مسؤولين كبار في النظام، وكذلك على كبار مصنعي الصلب والألمنيوم والحديد والنحاس.

وحددت إدارة ترامب 17 منتجاً للمعادن وشركات مناجم إيرانية، شبكة من ثلاثة كيانات تتخذ من الصين وجزر سيشيل مقراً لها وسفينة ضالعة في شراء وبيع ونقل منتجات معادن إيرانية، وكذلك بتأمين مكونات إنتاج معادن مهمة لمصنعي هذا القطاع الإيرانيين، كما أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين خلال مؤتمر صحفي. اقرأ أيضاً... واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في إيران

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