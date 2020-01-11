كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسائر تركيا في العملية العسكرية بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ثلاثة جنود أتراك في ليبيا، وإصيب ستة آخرين، لتكون أول الخسائر التركية في العملية العسكرية في ليبيا التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أواخر العام الماضي..

ونقل موقع أحوال تركية، عن مصادر مطلعة، أن جثث الجنود الأتراك وصلت إلى مطار مصراتة شرق طرابلس، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها اليوم الجمعة إلى تركيا.

ونشر حساب الثورة الليبية بالإنجليزية، تغريدة كشفت وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت، غربي طرابلس.

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وذكرت الموقع التركي، أن تركيا أرسلت أعضاء من ميليشيات موالية لها في سوريا ومرتزقة للقتال في ليبيا.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 300 مقاتل سوري موالين لتركيا نقلوا إلى ليبيا، وأن آخرين يتدربون في معسكرات تركية.

وأعلن الرئيس أردوغان إرسال "محاربين غير أتراك" إلى ليبيا مع تنفيذ خطة التدخل التركي المباشر في هذا البلد، وسط مخاوف من اتساع النزاع المستمر منذ 8 أعوام.