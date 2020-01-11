كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول عماني لـ"الخليج 365": رحيل السلطان قابوس "صاعقة" وعُمان ستبقى حرة أبيّة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد بن عبدالله الشنفري، عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، إنّ رحيل السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله وأحسن إليه - وقع علينا مثل الصاعقة، مشيراً إلى أنه حكم وعدل وأصلح الدولة ونقلها من الظلام إلى النور وقد كان لكل العمانيون أبا وقائدا وملهما وعضدا.

وأضاف " الشنفري"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن السلطان قابوس ترك "لنا دولة المؤسسات والقانون ورسم لنا خط السياسة الخارجية بكل اقتدار، كما جعل لعُمان ذلك المسار الواضح في السلام، ودعم كافة المساعي التي تجعل من عُمان دولة قوية ذات سيادة لا تتدخل في شؤون الغير، كما لا يسمح لأحد أن يتدخل في شؤون دولتنا.

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وأكد أن العمانيون يتعهدون جميعا بالولاء والطاعة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه- الذي اختاره لعمان من أحب عُمان ويدرك مصلحتها جيدا، كما يعلم أن من اختاره سيكون خير خلف لخير سلف.

وبيّن "الشنفري"، أن السلطان هيثم بن طارق سيمضي في خدمة عُمان وأهلها كما أراد لها السلطان قابوس رحمه الله، فيما سيمضي العمانيون جميعا خلفه صفا واحدًا في بناء عُمان لكي تصل إلى أعلى المراتب والمراكز إقليميا وعالميا.

وشدد على أن عُمان ستبقى حرة أبيّة شامخة، قائلا: "لا نملك إلا الدعاء بان يرحم الله حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمة واسعة، وأن يدخله فسيح جناته وأن يكتب التوفيق والسداد للرجل الحكيم الذي نال ثقة جلالته والناس أجمعين، جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - في حفظ عُمان وأهلها انه نعم المولى ونعم النصير .