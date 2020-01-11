كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انستجرام يحذف المشاركات المرتبطة باغتيال سليماني وبعض حسابات وسائل الإعلام الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت شركة فيسبوك وموقعها الفرعي، انستجرام في حذف مشاركات المستخدمين المخصصة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن المتحدث باسم الشبكة الاجتماعية.

وربط ممثل فيسبوك إزالة المشاركات بالعقوبات الأمريكية، لكنه لم يوضح أكثر. تم الإبلاغ عن حذف المشاركات لأول مرة بواسطة Coda Story في 10 يناير. عرضت وسائل الإعلام أمثلة على عماد الدين باغي وباهاريح ليتنس، اللذان تمت إزالة منشوراتهما المتعلقة بـ قاسم سليماني بسبب انتهاكها لإرشادات مجتمع انستجرام.

ونشر "باغي" صورة للجنرال المتوفى وصفه بأنه "بطل حرب"، معربًا عن أمله في انسحاب أمريكي سريع من الشرق الأوسط في التعليق. وتمت إزالة المنشور لاحقًا بواسطة إدارة انستجرام.

وكتب "باغي"، وهو صحفي استقصائي وناقد معروف للحرس الثوري الإيراني، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام، في مقالته المحذوفة، الآن، أن مقتل "سليماني" أحزن البعض وجعل الآخرين سعداء، في الوقت الذي أدان فيه الغارة الجوية الأمريكية على أنها فعل يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

ذكر Coda Story، أنه لم تتم إزالة المشاركات فقط من منصة التواصل الاجتماعي بعد مقتل "سليماني"، ولكن تم حذف حسابات بعض وسائل الإعلام الإيرانية أيضًا، مثل وكالة أخبار تسنيم ووكالة أخبار جماران. لم تعلق الشبكة الاجتماعية على الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وفي إجراء مماثل شهد إقصاء حسابات انستجرام للعديد من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني في أبريل 2019، حيث ذكرت الشركة تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

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وبعد تصنيف واشنطن للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بدأ انستجرام وشركته الأم فيسبوك بحذف حسابات تخص أعضاء بارزين في الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي بحجة العقوبات الأمريكية.

وحسبما ذكر فيسبوك في ذلك الوقت: "نحن نعمل بموجب قوانين العقوبات الأمريكية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتصنيف الحكومة الأمريكية لقوات الحرس الثوري الإيراني وقيادته".

القرار الذي اتخذته الشبكة الاجتماعية للرقابة على محتوى انستجرام، أحد وسائل التواصل الاجتماعي القليلة التي لم يتم حظرها في إيران، انتقده المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي باعتباره غير ديمقراطي.

وفي سياق منفصل، أغلقت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حساب المرشد الإيراني الأعلى آية الله على خامنئي، وقال "تويتر": "كان هناك بعض النشاط غير العادي من هذا الحساب".

وكما ورد، فإن أسباب تعليق حساب المرشد الإيراني الأعلى غير واضحة على الفور، ولم يصدر أي تصريح رسمي من "تويتر" حول الأسباب الكامنة وراء قرارهم تعليق حساب "خامنئي"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".