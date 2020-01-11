كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى تفجير مسجد في باكستان إلى 15 شخصًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون باكستانيون، بأن عدد قتلى تفجير مسجد في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد، ارتفع إلى 15، اليوم السبت في تصعيد للعنف من جانب المتشددين.

وقالت الشرطة الباكستانية، إن عبوة ناسفة بدائية انفجرت في المسجد خلال صلاة الجمعة مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وجرح أكثر من 20.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير، الذي قال إنه استهدف مدرسة دينية تابعة لطالبان.

وتقع بلوشستان الغنية بالمعادن والغاز، والتي تعد كويتا عاصمة لها، في قلب الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار، وهو جزء من مشروع الحزام والطريق الصيني.

ولكن العنف في المقاطعة أثار مخاوف بشأن أمن مشروعات، مثل ربط الطاقة المخطط لها من غرب الصين إلى ميناء جوادار جنوب باكستان.

وكان هجوم الجمعة هو الثاني في المدينة هذا الأسبوع، بينما قالت الشرطة إنها أحبطت آخر بقتله مدينة روالبندي المهاجم الانتحاري بالقرب من إسلام آباد بعد أن أطلق النار وقتل شرطيين. حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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وأعلن وزير الداخلية الإقليمي زيا لانجوف "توفي اثنان من الجرحى الليلة الماضية في المستشفى"، مضيفًا أن ستة أشخاص ما زالوا في حالة حرجة.

ونفت طالبان في بيان أن بعض أعضائها، بمن فيهم القائد الأعلى قد قتلوا.

ولم يؤكد المسؤولون المحليون في إدارة الشرطة والمقاطعات في كويتا ما إذا كانت مدرسة دار العلوم الشرعية التابعة لطالبان الأفغانية تتبع سياسة الدولة التي تنكر وجود الجماعة على أراضيها.

ومع ذلك، قال اثنان من المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن المدرسة كانت جزءًا من طالبان الأفغانية.

ولطالما كانت بلوشستان مسرحًا للتمرد من قبل الجماعات الانفصالية والقومية، التي تريد حصة أكبر في العائدات المكتسبة من الموارد المحلية.