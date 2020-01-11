كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 12 وإنقاذ 21 آخرين أثناء غرق قارب مهاجر قبالة جزيرة غرب اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات اليونانية، أن 12 شخصًا على الأقل لقوامصرعهم عندما غرق قاربهم قبالة جزيرة في غرب اليونان، اليوم السبت، مما يمثل أكبر عدد من القتلى منذ شهور في أزمة المهاجرين في اليونان.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قال خفر السواحل اليوناني، إنه تم إنقاذ 21 شخصًا.

وقالت السلطات: "كانت طائرات هليكوبتر وسفن تبحث في المنطقة الواقعة جنوب غرب جزيرة باكوس بحثًا عن مزيد من الناجين. ما يصل إلى 50 شخصًا على متن السفينة".

ووفقًا لـ "رويترز"، أضافت السلطات اليونانية، أنها سارعت إلى المنطقة بعد تلقي إشارة استغاثة من القارب الذي كان يغرق في المياه. ولم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

تكتشف السلطات اليونانية بانتظام حمولات قوارب المهاجرين المتجهة إلى اليونان من تركيا إلى الشرق. الكوارث البحرية قبالة سواحلها الغربية، التي تواجه إيطاليا، هي أقل شيوعًا.

كانت اليونان في مقدمة أزمة المهاجرين في أوروبا في عامي 2015 و 2016، عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى البلاد، هربًا من الحرب في الشرق الأوسط وما بعده. مخيماتها ومراكز الاستقبال في الجزر النائية التي تواجه تركيا مكتظة بشدة.

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وصل ما يقرب من 74،500 من المهاجرين واللاجئين إلى اليونان في العام 2019، معظمهم عن طريق البحر، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وعلى صعيد آخر، ذكرت منظمة خيرية، الخميس 26 ديسمبر، أن اثنين من طالبي اللجوء كانا يعيشان في فندق مكتظ باللاجئين، أقدما على الانتحار.

وأعلنت منظمة "منتدى اللاجئين" في اليونان العثور على الرجلين، وهما أفغاني عمره نحو 32 عاماً، وعراقي (30 عاماً)، ميتين في قرية موريس القريبة من الحدود مع مقدونيا الشمالية.

وقالت المنظمة: "وصلتنا أنباء سيئة من موريس، فقد أقدم شابان على الانتحار أمس واليوم".

وأضافت أنهما كانا يعيشان في فندق يسكنه بين 350 و400 لاجئ في موريس.

وعثر على الأفغاني، الأربعاء، مشنوقاً قرب جسر ليس بعيداً عن الفندق، بينما عُثر على العراقي مشنوقاً في أحد ممرات الفندق.

وذكرت السلطات اليونانية أن أكثر من 40 ألف مهاجر ولاجئ يعيشون غالباً في ظروف صعبة للغاية في مخيمات بالعديد من الجزر اليونانية.