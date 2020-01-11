كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة استقالة الرئيس الإيراني بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء، منذ قليل، عن استقالة الرئيس الإيراني حسن روحاني، من منصبه، على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ومن جانبها، نفت وكالة فارس الإيرانية، الأنباء التي تحدثت عن استقالة روحاني، بعدما تبين له أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي قامت بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت فجر الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل 176، أغلبهم من الإيرانيين.

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وكان مصدر عسكري إيراني، اعترف اليوم السبت، بأن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، نتيجة خطأ بشري غير مقصود.

وقد قال المصدر العسكري، إن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.

تحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.