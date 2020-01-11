كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أوكرانيا يعتزم مناقشة إسقاط الطائرة مع نظيره الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يجري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، حسبما أعلن مكتب الرئيس الأوكراني بعد أن قالت طهران، إنها أسقطت بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية.

تحطمت طائرة الركاب الأوكرانية المتجهة إلى كييف بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران يوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176.

وكانت ايران نفت في السابق أي مسؤولية.

وأقرت إيران، بأنها أسقطت الطائرة "عن غير عمد" ونتيجة لـ"خطأ بشري" بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة. وقد قتل من جراء هذه الكارثة جميع من كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا.

كذبت الخطوط الجوية الأوكرانية، اليوم السبت رواية إيران بانحراف الطائرة المنكوبة التي أسقطتها، يوم الأربعاء، وقتل كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصا.

وعرضت الخطوط الأوكرانية، اليوم السبت خرائط عن مسار تحليق طائراتها الاعتيادي.

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وقد اعترافت إيران، بإسقاط الطائرة الأوكرانية، مؤكدة أنها سقطت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.

وأشارت إيران، إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.

وكانت عدة دول رجحت أن الطائرة الأوكرانية قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، تفاصيل أخر ما قاله قبطان الطائرة المنكوبة في إيران.

وفي حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن قائد طائرة "بوينغ-737" الأوكرانية التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ، أجرى أخر اتصال بعد وقت وجيز من إقلاعها من طهران.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أن آخر ما قاله قبطان الطائرة المنكوبة في آخر اتصال أجراه مع برج المراقبة قبل تحطم طائرته الـ"بوينغ" يوم الأربعاء الماضي كان: "كل شيء على ما يرام".