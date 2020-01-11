كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر ما قاله قبطان الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، تفاصيل أخر ما قاله قبطان الطائرة المنكوبة في إيران.

وفي حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن قائد طائرة "بوينغ-737" الأوكرانية التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ، أجرى أخر اتصال بعد وقت وجيز من إقلاعها من طهران.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أن آخر ما قاله قبطان الطائرة المنكوبة في آخر اتصال أجراه مع برج المراقبة قبل تحطم طائرته الـ"بوينغ" يوم الأربعاء الماضي كان: "كل شيء على ما يرام".

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وأقرت إيران، بأنها أسقطت الطائرة "عن غير عمد" ونتيجة لـ"خطأ بشري" بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة. وقد قتل من جراء هذه الكارثة جميع من كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا.

وكانت عدة دول رجحت أن الطائرة الأوكرانية قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق.