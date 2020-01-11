كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة قابوس بن سعيد.. الإمارات العربية المتحدة ترفع كل أعلامها تكريما لجلالة السلطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سترفع الإمارات العربية المتحدة كل أعلامها الوطنية في منتصف الصاري، وأعلنت فترة حداد لمدة ثلاثة أيام، لتكريم وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال بيان صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أمر بفترة حداد لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم، السبت، وأن العلم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة سيُرفرف على أنصاف الدوائر في جميع الدوائر الحكومية. في جميع أنحاء البلاد وعلى جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج".

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعازيه إلى سلطنة عمان في أعقاب وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

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وأضاف الشيخ خليفة "بينما نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة العمانية وشعب سلطنة عمان الشقيقة في وفاة السلطان قابوس الراحل، ونعرب عن ثقتنا التامة في أن شعب عمان وقيادته سيستمرون مسيرته المباركة تخدم أسباب الأمة وتقدم العمل العربي المشترك ".

وأضاف البيان، أعلن الرئيس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حداد اليوم بحزن شديد على وفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد من عمان، الذي وافته المنية يوم الجمعة

وأثنى الرئيس على السلطان الراحل لتفانيه في خدمة شعبه وأمته وعمله على تعزيز تماسك الأمة العربية قائلًا "صلى إلى الله تعالى أن يبارك روح السلطان قابوس الراحل برحمة في الجنة.

