كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخطوط الجوية الأوكرانية توقف رحلاتها فوق إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، توقف رحلاتها فوق إيران، وطالبت طهران بتقرير عن الحادث خلال 30 يومًا.

وقالت الخطوط الأوكرانية، في تصريحات صحفية: "غيرنا سياساتنا وأوقفنا الرحلات إلى إيران"، مضيفة أن الحادث كان من الممكن أن يصيب أي طائرة في مطار طهران.

وأكدت الخطوط الأوكرانية، أن إيران بلد صعب جدًا ومعقد.

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ونقل التليفزيون الإيراني، عن مصدر عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.

وأكد المصدر العسكري الإيراني، أن الطائرة الأوكرانية، تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري، مشيرًا إلى أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.