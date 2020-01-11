كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور حصرية لـ"الخليج 365" من لحظة دفن جثمان السلطان قابوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365"، من الكاتب الصحفي المصري محمد البرمي، المقيم في سلطنة عمان، على صورة حصرية للحظة دفن جثمان السلطان الراحل، قابوس بن سعيد.

وكان ديوان البلاط السلطاني العماني، قد أعلن وفاة السلطان قابوس بن سعيد، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما.

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كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.

ولد السلطان في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، من أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744، ودرس في بريطانيا، وتزوج لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء، ولذلك هناك خلاف حول من سوف يخلفه في الحكم.