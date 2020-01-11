كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة يبرؤنا من أي مسؤولية أمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الخطوط الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا بعد إسقاط طائرتها في مطار الخميني بإيران.

وأشارت الخطوط الأوكرانية، إلى أن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة يبرؤنا من أي مسؤولية أمنية.

وقال قائد بالحرس الثوري الإيراني، إنه سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الخميني.

وأضاف قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، في تصريحات صحفية: " تمنيت أن أموت و لا أشهد مثل هذا الحادث".

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وأعلن مصدر عسكري نقلًا عن التليفزيون الإيراني، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.

وتابع أن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.

وأكد أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.



