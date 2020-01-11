كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة السلطان قابوس.. هيثم بن طارق آل سعيد يعد بالحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سلطان عُمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال حفل تنصيبه اليوم السبت، أنه سيتبع الخط الذي رسمه السلطان قابوس الراحل في العلاقات الخارجية، ويحافظ على العلاقات الودية مع جميع البلدان.

وفي خطاب متلفز مباشرة، بث تلفزيون عمان خطاب السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد التزامه بالحفاظ على عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، مشددًا على تقدم عملية التعاون بين دول مجلس التعاون.

في الشؤون العربية، أكد دعمه المتواصل لجامعة الدول العربية وتحقيق أهدافها، وإبعاد هذه المنطقة عن الصراعات.

وأكد السلطان الجديد التزامه الكامل بالمضي قدمًا بالأمة، على خطى السلطان قابوس بن سعيد في تطور السلطنة وتقدمها.

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وتعهد هيثم بن طارق، اليوم السبت، باتباع سياسة عدم التدخل التي اتبعها السلطان قابوس الراحل والتي جعلت من المملكة وسيطًا إقليميًا مهمًا.

وقال هيثم في أول خطاب علني له بعد أن أدى اليمين كسلطان "سنتبع طريق السلطان الراحل".

وأعرب عن دعمه "لسياسة بلدنا الخارجية المتمثلة في العيش السلمي بين الأمم والشعوب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، واحترام سيادة الدول والتعاون الدولي".

وأدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية أمام مجلس عُمان صباح اليوم بصفته سلطان عمان الجديد، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

وتم اختيار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد من قبل السلطان قابوس لخلافته، حيث حققت الأسرة إرادته هذا الصباح في أعقاب البروتوكول المعمول به في عمان. حسبما نقلت "جولف تايمز".