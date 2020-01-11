كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض حرائق الغابات في استراليا والسلطات تتوقع طقسا أكثر اعتدالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خفت ظروف مكافحة حرائق الغابات في أستراليا، اليوم السبت، بعد ليلة شاقة لرجال الإطفاء، حيث تقول السلطات، إنها تتوقع طقسًا أكثر اعتدالًا لمدة أسبوع على الأقل تزيد فيه الدفاعات ضد الحرائق الضخمة التي ما زالت مشتعلة.

خففت درجات الحرارة الباردة وهطول الأمطار الظروف بعد تغير الرياح الجنوبية القوية يوم الجمعة والذي غمرته الرياح بأكثر من 100 كيلومتر في الساعة مما دفع بعض الحرائق على الساحل الشرقي إلى مستوى التحذير في حالات الطوارئ.

وقال شين فيتزسيمونز، مفوض دائرة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز، إن فترة الراحة التي كنا في أمس الحاجة إليها كانت فرصة لتعزيز ومحاولة السيطرة على الحرائق.

وأضاف "فيتزسمونز"، في مؤتمر صحفي: "يبدو أن لدينا أسبوعًا على الأقل. من المحتمل أن يكون هذه أفضل سبعة أيام مرت علينا دون ارتفاع درجات الحرارة الخطيرة للغاية".

من جانبها، قالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان، إن المناطق التي لم تتأثر بحرائق الغابات في الساحل الجنوبي، وجهة العطلات الشهيرة، في وضع يمكنها من إعادة فتح للعمل، على الرغم من أن الحدائق الوطنية ستظل مغلقة حتى 1 فبراير.

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يحث المسؤولون السياح الأجانب على مواصلة زيارة أستراليا، والتي تعتمد على الدخل من السياحة حيث تمثل الصناعة 3.1٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وقال مسؤولو مكافحة الحرائق في جنوب أستراليا، إن الوضع في جزيرة كانجارو استقر بعد أن أحرق أكثر من 200 ألف هكتار (494000 فدان) في حرائق وصفها رئيس بلدية الجزيرة، مايكل بينجيل، على تويتر "جهنم على الأرض".

منذ شهر أكتوبر، قُتل 27 شخصًا في أستراليا وتعرض الآلاف لعمليات الإجلاء المتكررة، حيث حُرقت حرائق ضخمة لا يمكن التنبؤ بها بأكثر من 10.3 مليون هكتار (25.5 مليون فدان)، وهي مساحة تقارب مساحة كوريا الجنوبية.

من المتوقع أن تضيء دار أوبرا سيدني الأشرعة مساء السبت بعرض للصور من الأشهر الثلاثة الأخيرة من أزمة الحرائق، لتكريم المتضررين ومن يكافحون النيران.

على الرغم من راحة اليوم السبت، إلا أن السلطات كانت واضحة، لكن الخطر لم ينته بعد.