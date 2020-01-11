دوري أبطال إفريقيا.. الوداد يتحدى الغيابات للعودة بنتيجة إيجابية من أنغولا

يواجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم السبت، مضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي، وذلك برسم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأحمر إلى العودة بنتيجة إيجابية من أنغولا، تقربه من ضمان التأهل إلى ربع النهائي، في مجموعة تضم أيضا اتحاد العاصمة الجزائري، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ولن تكون مهمة ممثل كرة القدم الوطنية سهلة، خاصة أنه سيكون محروما من خدمات أبرز لاعبيه الأساسيين، على غرار الشيخ كومارا، وأشرف داري، وصلاح الدين السعيدي، بسبب الإصابة.

وكان بطل المغرب، تغلب على بيترو أتليتيكو متم دجنبر الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بالمركب الرياضي محمد الخامس، في مباراة أحرز خلالها المهاجم أيوب الكعبي ثلاثية “هاتريك”، الغائب بدوره عن لقاء اليوم، إذ عاد إلى فريقه الصيني هيبي شينا فورتين، بعدما أنهى فترة إعارة لمدة 6 أشهر بالوداد.

ويحتل الوداد وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط، متخلفا بفارق نقطتين عن ماميلودي صن داونز المتصدر، ومبتعدا بـ3 نقاط عن اتحاد العاصمة ثالث الترتيب، بينما يأتي بيترو أتليتيكو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.