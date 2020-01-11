لجنة داخلية تجري فحصا شاملا ودقيقا لتحديد اختلالات قناة “تمازيغت”

علم “اليوم 24” أن إدارة قناة “تمازيغت”، أحدثت لجنة داخلية، مكونة من سبعة أعضاء، من أجل إعداد تقرير دقيق حول الوضعية الحالية للقناة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إدارة قناة “تمازيغت”، تعمل على فحص شامل ودقيق لمختلف المصالح، والأقسام، والوحدات خلال السنة الجارية، من حيث طريقة تدبيرها، وكيفية تشغيل مواردها البشرية، واللوجستكية، بهدف تحديد الاختلالات، ومصادرها.

وأكدت مصادر “اليوم 24″، أن اللجنة المذكورة، ستعمل على صياغة توصيات عملية، من أجل تجاوز الاختلالات، التي قد تعيق التدبير العادي للمؤسسة، وستقدم نتائج تقريرها، بداية من شهر فبراير المقبل.