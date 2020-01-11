العثماني: وزراء الـPJD لم يغادروا الحكومة لقلة كفاءتهم.. وآسف لخروج الـPPS- فيديو

عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن اعتزازه إنجاز التعديل الحكومي الأخير، “بناء على تكليف ملكي لرئيس الحكومة”.

وقال العثماني، خلال تقديمه للتقرير السياسي امام أعضاء برلمان حزبه، صباح اليوم السبت، “التعديل الحكومي نتج عنه، تقليص معتبر لعدد أعضاء الحكومة، وتجميع عدد من القطاعات وتشبيب بعض مناصب المسؤولية، مع حضور نوعي للنساء”.

وتحدث العثماني، عن أن التعديل الحكومي، “مثل رسالة سياسية لعموم الفاعلين، بعدما كان تقليص عدد الوزراء مطلبا لعدد من الفاعلين”.

وأضاف، “بالمناسبة، أعبر عن اعتزازي بالعمل النوعي والحصيلة المميزة لوزراء الحزب الذين غادروا الحكومة، لم غادروا الحكومة لقلة كفاءة، وإنما اقتضى ذلك التقليص، فكفاءتهم المشهود بها تؤهلهم للاضطلاع بأي مهام أو مسؤوليات أخرى”.

وقال أيضا، “أسجل بأسف مغادرة حزب التقدم والاشتراكية للحكومة وتفهمنا لقراره، وأنوه بالتعاون الذي طبع علاقتنا السياسية طيلة ما يناهز العقد من الزمان، والذي نتطلع إلى صيانة رصيده والوفاء للقيم، التي وجهته خدمة لمسار الإصلاح السياسي الديموقراطي والتقدم التنموي لبلادنا”.