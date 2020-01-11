تستعد مدينة الرباط، لاحتضان الدورة الثالثة من البطولة الوطنية لـ”الشطرنج”، وذلك يوم الأحد 26 يناير الجاري، بداية من الساعة الواحدة والنصف زوالا، بأحد فنادق العاصمة الإدارية للمملكة.
وتعرف هذه النسخة، حضور 100 مشارك ومشاركة، من مختلف الفئات، والأعمار، وتحت إشراف خبير تحكيم دولي، ناهيك عن أطر تحكيمية وطنية، وأبطال في رياضة “الشطرنج”.
وتعد هذه الدورة، أولى محطات الموسم الرياضي السنوي، إذ من المرتقب أن يتم تنظيم جولات رمضانية، وصيفية مفتوحة، في وجه لاعبين محترفين، وشباب من مختلف مناطق المملكة.
وأكد ياسين السعدي، مدير التظاهرة إن الهدف من هذه المنافسات يتمثل في منح الفرصة للممارسين من أجل اكتساب التجربة، والاحتكاك بغية تطوير اللعبة وإشعاعها في كل المدن المغربية.
يذكر أن اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة، وهي الثالثة من نوعها بعد دورتي مراكش، والدار البيضاء، خصصت جوائز قيمة للمتوجين الثلاث الأوائل، مع رحلات سفر سياحية للفائزين بالألقاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الرباط تحتضن البطولة الشتوية لـ”الشطرنج”.. وجوائز مهمة تنتظر الفائزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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