إنتر ميلان يتقدم خطوة نحو ضم هدف يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي تقدم خطوة جديدة نحو ضم أحد أهداف يوفنتوس، خلال الموسم الجاري.
وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولي إنتر عقدوا مؤخرًا اجتماعًا مع روبرتو لا فلوريو، وكيل تونالي، للتعبير عن اهتمام النيراتزوري بضم اللاعب.
وأشارت الصحيفة إلى أن ماسيمو سيلينو، رئيس بريشيا، لا يفكر في بيع تونالي خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري، بسبب أن الفريق يصارع من أجل البقاء في الدوري الإيطالي.
وأوضحت أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، يفضل ضم أرتورو فيدال نجم برشلونة على تونالي في الميركاتو الحالي، بسبب الخبرة الكبيرة لدى النجم التشيلي.
وقالت "توتو سبورت" إن يوفنتوس مهتم أيضًا بتونالي، ويسعى لحسم الصفقة الآن، مع ترك اللاعب في بريشيا حتى نهاية الموسم.
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