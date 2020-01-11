زيدان: ليست هناك خلطة سرية لمواجهة أتلتيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن آخر استعدادات فريقه لملاقاة أتلتيكو مدريد، غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة.

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي "سعداء لقدرتنا على خوض النهائي، جاهزون لتقديم مباراة كبيرة. الاتحاد الإسباني وضع النظام الجديد للسوبر، وعلينا تقبل ذلك".

وأضاف "محظوظون بخوض النهائي ونرغب في حصد اللقب، لعب هذا النوع من المواجهات يسري في جينات النادي. ريال مدريد فريق كبير يعيش من أجل خوض هذه المباريات".

وتابع "ليست هناك خلطة سرية. كل ما علينا القيام به هو العمل بجهد، أضع كامل ثقتي في اللاعبين، لأنني أملك أفضل لاعبي العالم، لكن علينا إثبات ذلك. هذا هو السر أن تثبت دائمًا أنك الأفضل".

وواصل "نعلم أن أهم شيء هو ما نقدمه داخل الملعب وليس الخطة التي أضعها. أحيانًا نلعب بطريقة معينة وتقوم الصحف بالحديث عنها بشكل مختلف. ندرك أن لدينا إمكانيات كبيرة، الأهم أننا نملك التوازن كفريق".

وأكمل "ليس لدي شك أن جواو فيليكس لاعب صاحب مستقبل واعد، كما أنه رائع في الوقت الحالي، حيث لم يوقع معه أتلتيكو إلا لكونه مشروع نجم مستقبلي".

Advertisements

واستمر "فوجئت بنتيجة برشلونة وأتلتيكو؟ يتحدثون وكأن ما حدث مع فالفيردي لا يحصل مع المدربين الآخرين. لا أريد الدخول في ذلك. نحن نعيش حياة المدربين وهذا لن يتغير".

وأردف "شاهدت المباراة وكنت أعتقد أن برشلونة سيفوز، لكن أتلتيكو نافس حتى آخر دقيقة. في عالم كرة القدم كل شيء قد يحدث في الدقائق الأخيرة، من المهم أن تعرف إمكانيات المنافس الذي ستواجهه بالنهائي".

ونوه "لا أؤمن سوى بالعمل مع التحلي بالصبر. هذا ما نقوم به، نريد منح السعادة للجماهير ونعمل من أجل ذلك، في مسيرة اللاعبين تأتي أوقات حرجة بعد الفوز بكل شيء، وهو ما عاشه اللاعبون الموسم الماضي".

وأكد "أرى أنني أتحسن كمدرب. أستمر بالتطور لأنه في الحياة تتعلم من التجارب ومن الناس التي حولك، وأستمع بإنصات لكل ما يقال، وأثق في الأشخاص المقربين".

وأتم "سر حظ زيزو؟ الجميع يفكر بهذه الأمور وهو ما لن يتغير. أنا هنا للعمل فقط وأحب ما أقوم به".