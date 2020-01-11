شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الخليج 365 تعزي عُمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 بعث أسرة الخليج 365 برقية عزاء ومواساة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان في وفاة المغفور له، السلطان قابوس بن سعيد .

وجاء في البرقية " ببالغ الحزن والآسى تلقينا نباء وفاة المغفور له باذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله وطيب ثراه واسكنه فسيح جناته وإنا إليه وإنا اليه راجعون . Advertisements وأضافت البرقية "وبهذا المصاب الجلل نتقدم إلى جلالتكم ومن خلالكم للشعب العماني والامة العربية والإسلامية بأحر التعازي لرحيل حكيم الامة وباني سلطنة عمان الحديثة وراعي نهضتها وامنها واستقرارها جلال السلطان قابوس" . وعبرت أسرة الخليج 365 في برقيته عن تمنياته لجلالة السلطان طارق التوفيق والسداد في تحمل مسؤولية قيادة عمان وشعبها ومواصلة نهضتها وصيانة امنها واستقرارها كخير خلف لخير سلف .

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