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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي جنوبي : أياً كان محافظ عدن لن يستطيع أن يحدث أي فرق والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
أكد الإعلامي الجنوبي، صلاح بن لغبر، أن أي محافظ قادم للعاصمة عدن لن يحدث أي فرق في ظل حكم عصابة الفساد التي قال أنها تتبع رجل الأعمال والمسؤول في مكتب هادي، أحمد صالح العيسي .
وقال بن لغبر في تغريدة له بتويتر، "أيًا يكن محافظ عدن لن يستطيع ان يحدث اي فارق في ظل حكم عصابة العيسي" .. مؤكداً أن امامه خيارين إما ان ينخرط في فساد العصابة ويكون اداة لها او يكون في مرمى نيرانها وحربها وفي كلا الحالتين لن يكون له اي انجاز .
وأضاف "المحافظ سلطة محلية لن يؤثر ابدا الا بوجود دولة وهذا امر مفقود. لذلك لم نلم احمد سالمين" .
وتأتي هذه التغريدة في ظل تردد الأنباء حول قرب صدور قرار تعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير أمن للمدينة وذلك ضمن بنود إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر الماضي .
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