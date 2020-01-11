أمانة بغداد تعلن قطع احد جوانب مجسر ساحة بيروت لأغراض الصيانة

أعلنت أمانة بغداد، السبت، عن قطع احد جوانب مجسر ساحة بيروت في شارع فلسطين لأغراض الصيانة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نتسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة المشاريع قامت بالمباشرة، اليوم، المصادف ( ١/١١ ) بقطع احد جوانب مجسر ساحة بيروت تحديداً الجانب المتوجه من حي المهندسين باتجاه تقاطع الصخرة لأغراض الصيانة".



وأضافت، أن "أعمال الصيانة تتضمن صيانة مفاصل التمدد الطولية والعرضية ومعالجة سطح المجسر الحديدي بمادة ايبوكسية وتخشينه ومن ثم اعادة الاكساء بطبقة أسفلتية وحال انتهاء من الجانب المذكور سيتم نقل العمل الى الجانب الآخر من المجسر وبالتنسيق مديرية المرور العامة".

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