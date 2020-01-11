الجملة العصبية تنصب جهاز 'الاندرسكوب' المتخصص بعمليات ازالة اورام الدماغ ورفع الغدة النخامية

أعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية عن تنصيب جهاز "الاندر سكوب" المتطور لأول مرة منذ 24 سنه، مبينا ان الجهاز متخصص بعمليات اورام الدماغ وازالة الزوائد اللحمية والعظمية ورفع الغدة النخامية بالدماغ عن طريق الانف وتنظير المخ ودريل قاعدة الجمجمة.
وقال مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المستشفى وبدعم من دائرة صحة بغداد الرصافة نصبت جهاز اندر سكوب الماني المنشأ لأول مرة منذ 24سنة"، مبينا أن "الجهاز يقوم بعدة وظائف من بينها عمليات تنظير المخ ورفع اورام الدماغ ودريل لقاعدة الجمجمة وازالة الزوائد اللحمية والعظمية بالدماغ".
وأوضح أن "الجهاز يعمل على عمليات رفع الغدة النخامية بالدماغ عن طريق الانف فضلا عن ناظور المخ والاعصاب من تصنيع شركة كارل ستورز المتطورة المتخصصة بالأجهزة الطبية"، مشيرا الى أن "الجهاز سيحقق طفرة نوعية في تطوير العديد من واقع العمليات وتمكنه من اجراء العديد من العمليات التي يصعب اجرائها سابقا في المستشفى".
وأوضح أن "الجهاز يعمل على عمليات رفع الغدة النخامية بالدماغ عن طريق الانف فضلا عن ناظور المخ والاعصاب من تصنيع شركة كارل ستورز المتطورة المتخصصة بالأجهزة الطبية"، مشيرا الى أن "الجهاز سيحقق طفرة نوعية في تطوير العديد من واقع العمليات وتمكنه من اجراء العديد من العمليات التي يصعب اجرائها سابقا في المستشفى".
وكانت مستشفى الجملة العصبية نصبت قبل شهرين جهاز المايكرو سكوب الخاص بعمليات الفقرات المجهرية الدقيقة.
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