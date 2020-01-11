وفاة السلطان قابوس واعتراف إيراني.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تطالعون: وفاة قابوس بن سعيد سلطان عمان عن 79 عاما، وهيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعمان، وإيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، وبشبكة مخبرين عابرة للحدود.. هكذا أوقعت واشنطن بسليماني، ولندن تطلب تسليم زوجة دبلوماسي أمريكي.. وواشنطن: طلب غير ملائم، وسقوط الجملي في اختبار برلمان تونس يزلزل ”النهضة“ الإخوانية، والمعارضة الفنزويلية تؤكد رفضها التفاوض مع مادورو، وكندا تطالب بمحاسبة إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية، والإمارات تعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام حزنا على رحيل السلطان قابوس.

وتقرأون في الاقتصاد: أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، والإفلاس يخترق قطاعا جديدا في الاقتصاد التركي، وأوروبا: لا يمكن لبريطانيا منع حرية التنقل والتمتع بتجارة حرة، ومنتدى "الأطلسي“ للطاقة: أمريكا تحتاج 20 عاما للاكتفاء الذاتي من النفط، والإمارات تعبر بطموح لعقد ثان من أسبوع أبوظبي للاستدامة.

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وتطالعون في المنوعات: بعد تنحيهما.. هاري وميجان مطالبان بدفع إيجار منزلهما للملكة إليزابيث.. وفي المجتمع: نساء فيتنام يطهرن الأراضي من الألغام.



وفي الفن: القبض على بطل ”الجوكر“ في مظاهرة للتغير المناخي رغم فوزه بـ“الجولدن جلوب“ .

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والرياضة والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.



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