الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الخطوط الدولية الأوكرانية: غيرنا مساراتنا بالفعل ولن نطير فوق إيران

قالت شركة الخطوط الدولية الأوكرانية يوم السبت إنها غيرت مسارات طائراتها بالفعل ولن تطير فوق إيران، وذلك في أعقاب سقوط إحدى طائراتها بعد وقت قصير من إقلاعها في طهران.

وأضافت الشركة أن طائرتها المنكوبة لم تتلق أي تحذير من مطار طهران فيما يتعلق بوجود تهديد محتمل قبل إقلاعها.

وقال رئيس الشركة ونائبه في إفادة إن الخطوط الدولية الأوكرانية نفت أيضا إشارات إلى أن طائرة الركاب انحرفت عن مسارها الطبيعي وقالت إنه كان ينبغي على السلطات الإيرانية إغلاق المطار.

ودعا المسؤولان إيران إلى تحمل كامل المسؤولية عن الحادث الذي راح ضحيته 176 شخصا هم كل من كانوا على متن الطائرة.