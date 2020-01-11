وسم "قابوس في ذمة الله".. الأكثر تداولاً في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

تناقل الكثيرون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبر وفاة سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، وأصبح هاشتاغ "قابوس في ذمة الله"، اليوم السبت، الأكثر انتشاراً على "تويتر" في العالم، وذلك عقب إعلان وكالة الأنباء العمانية، وفاة السلطان مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاماً. وما إن نعى البلاط السلطاني في عُمان، السلطان قابوس بن سعيد، وأعلن وفاته، فجر اليوم، حتى امتلأ موقع تويتر بتغريدات ومنشورات عكست مشاعر الحزن والأسى بعد هذا الخبر، وتصدر وسم (#قابوس_في_ذمة_الله) قائمة التغريدات الأكثر تعليقاً ومشاهدة عربياً وعالمياً على "تويتر". وفور الإعلان الرسمي عن وفاة السلطان قابوس، سارع عشرات الآلاف بنعيه والدعاء له بالرحمة والمغفرة، واكتسى "تويتر" عُمان بالسواد، حزناً وحداداً على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، ودعا العمانيون للسلطان الراحل بالرحمة والمغفرة"، كما غرد الكثيرين على تويتر مستخدمين الهاشتاغ، ذاكرين مناقب السلطان الراحل، والذي حكم عُمان منذ توليه السلطة سنة 1970. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو، تبرز إنجازات السلطان الراحل، مرفقة بعبارات الرثاء والتعازي لعمان والشعب العماني، إذ وصفوه بـ"رجل السلام" و"باني نهضة عمان". وكان التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر قد أعلنا وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم. كما أكد ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة. كذلك دعا مجلس الدفاع العماني، فجر اليوم، مجلس العائلة المالكة لتحديد من تنقل إليه ولاية الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد. وأمر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعلان الحداد على السلطان قابوس لمدة 3 أيام اعتباراً من السبت، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج. كما قدم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي للشعب العُماني في وفاة السلطان قابوس.

