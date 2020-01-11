مرتزقة أردوغان يبدأون العودة من ليبيا.. في "صناديق"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 6 مسلحين سوريين موالين لتركيا ممن تطوعوا للقتال في ليبيا لقوا حتفهم هناك أخيراً، مشيراً إلى عودة جثة شاب لم يتجاوز 18 عاماً. وقال المرصد في تقرير له: "لا تزال جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل "الجيش الوطني" تتوافد عبر صناديق خشبية"، موضحاً أنه قد وصلت سوريا أمس الجمعة جثة مقاتل من "فرقة المعتصم" الموالية لتركيا، وتم دفنها في مدينة الباب بريف حلب الشمالي. وقال المرصد السوري، إنه رصد في التاسع من يناير (كانون الثاني) وصول جثة مقاتل في صفوف فرقة "السلطان مراد" أكدت مصادر "موثوقة" أنه قاصر لا يتجاوز عمره 18 عاماً، وقد قتل قبل نحو أسبوع مع عناصر آخرين. وتابع قائلاً: إن "تركيا وعدت ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى". وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف الأربعاء الماضي أن دفعة جديدة من المسلحين السوريين وصلت إلى ليبيا، ليرتفع عدد "المرتزقة الموالين لتركيا"، وفق وصفه، إلى أكثر من ألف مسلح. وقال المرصد إن عدد المسلحين الموالين لتركيا بات "أكثر من 1250 بعد وصول أكثر من 250 مقاتل في الدفعة الأولى لفيلق الشام"، مشيراً إلى أن "2000 آخرين يستعدون للانتقال" إلى ليبيا. ويدعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حكومة الوفاق الليبية بزعامة فايز السراج، الذي يتصدى لهجوم تشنه قوات المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية، طرابلس.

