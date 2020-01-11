اليابان تطالب الإنتربول بتوقيف زوجة غصن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

قالت وسائل إعلام يابانية اليوم السبت، إن السلطات طلبت من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إصدار مذكرة بحق زوجة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن لوضعها على قوائم المطلوبين. وإذا صدرت المذكرة بحق كارول زوجة غصن فمن شأن ذلك تقليص فرص سفر الزوجين إلى خارج لبنان حسبما قالت صحيفة "ماينيتشي". وكان الإنتربول قد أصدر بالفعل مذكرة اعتقال بحق غصن. وقالت صحيفة "ماينيتشي" ووسائل إعلام يابانية أخرى نقلاً عن مصادر لم تذكرها بالاسم إن اليابان قدمت الطلب يوم الخميس. ولم يتسن الحصول على تعليق مسؤولين في وزارة العدل اليابانية. كان ممثلو ادعاء يابانيون أصدروا يوم الثلاثاء مذكرة اعتقال بحق زوجة غصن لاتهامها بالشهادة الزور، في الوقت الذي كثف فيه المسؤولون الجهود لإعادة غصن حتى يمثل للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية. وكان غصن الرئيس السابق لنيسان ورينو قد فر من اليابان إلى لبنان الذي قضى فيه سنوات طفولته، وذلك بعد إخلاء سبيله انتظاراً لمحاكمته في اتهامات بالتربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة. وينفي غصن جميع الاتهامات. وأثار فراره المثير الشهر الماضي توتراً بين اليابان ولبنان حيث ظهر غصن في مؤتمر صحفي استمر ساعتين يوم الأربعاء لانتقاد النظام القضائي الياباني مما دفع وزيرة العدل باليابان إلى إصدار رد علني نادر وحاد. وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ألبرت سرحان، في بيان أمس الجمعة إن لبنان، الذي لم يبرم اتفاقية مع اليابان لتسليم المتهمين، قد يسقط منع غصن من السفر ما لم تصل ملفات قضيته من اليابان في غضون 40 يوماً.

