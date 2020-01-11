شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 دول عربية تعلن الحداد لـ3 أيام على السلطان قابوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 أعلنت الإمارات والكويت والأردن والبحرين ومصر، اليوم السبت الحداد لـ 3 أيام على السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة. وقررت الدول الخمس تنكيس الأعلام . وتوفي السلطان قابوس مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاماً، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني . وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين الدستورية سلطاناً لسلطنة عمان اليوم خلفاً للسلطان الراحل.





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