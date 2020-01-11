شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: قواتنا تتقدم إلى مصراتة ولا تراجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، تأكيده السبت أن الجيش لن يتراجع عن معركته ضد "الإرهاب".

وقال في مقابلة بثها المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على فيسبوك إن الجيش لن يتراجع والقوات المسلحة تتقدم الآن إلى مصراتة.

وكان الجيش الليبي أعلن الجمعة أن القوات المسلحة تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة، مؤكداً أنه كبد ميليشيات الوفاق مزيدا من الخسائر.

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وأضاف أن رئيس أركان القوات البحرية وجه مصلحة الموانئ والنقل البحري بمنع السفن المبحرة إلى ميناءي مصراتة والخمس، محذرا من أنها قد تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة نظرا لرفع الحالة القصوى وحالة النفير العام.

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية، فرج المهدوي، بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق وأكثرها عددا، وذلك بعد سيطرته، الاثنين، بالكامل على مدينة سرت الاستراتيجية.

يذكر أن الجيش الليبي أحكم السيطرة مطلع الأسبوع على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.

