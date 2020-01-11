إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية.. ومقطع يكشف لحظة استهدافها.. والأمن الأوكراني يرد.. وقائد بالحرس الثوري: ’’تمنيت الموت‘‘

كتب: ضياء السقا

أعلن إيران رسميا، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد دقائق من إقلاعها من مطار خامنئي بالقرب من العاصمة طهران، يوم الأربعاء الماضي، قد سقطت بسبب "خطأ بشري غير مقصود".

ونقل التليفزيون الإيراني عن مصدر عسكري، في تصريحات له اليوم السبت، قوله: "الطائرة الأوكرانية قصفت بطريق الخطأ بعدما حلقت بالقرب من موقع عسكري".

من جهته قال قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري العميد على حاجي زادة، إن الحرس ظن أن الطائرة الأوكرانية التي أسقطها صاروخ كروز، مؤكدا أن الطائرة أُسقطت بصاروخ قصير المدى.

وأعلن زادة في مؤتمر صحفي تحمله كامل المسؤولية عن الخطأ البشري الذي حدث، قائلا: "تمنيت الموت بعد إدراكنا أن صاروخا أطلقناه أصاب الطائرة الأوكرانية".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، فى بيان له اليوم السبت، أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطيء لدفاعات الحرس الثورى الإيرانى، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق فى الحادث وستحاسب المسئولين عنه، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحانى قوله، "بمنتهى الحزن والأسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للأركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.

وأضاف روحاني، "أنه وفى أجواء التهديد والترهيب من قبل النظام الأمريكى المعتدى ضد الشعب الإيرانى، وبهدف الدفاع أمام الهجمات المحتملة للجيش الأمريكى بعد مقتل الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، كانت القوات المسلحة فى حالة الإنذار القصوى، وللأسف أن خطأ بشريا وإطلاقا خاطئا، قد أسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها العشرات من الأفراد الأبرياء".

وتابع الرئيس الإيراني، "أن إيران آسفة جدا لهذا الخطأ، وأننى أعرب نيابة عن إيران عن المواساة العميقة لأسر ضحايا هذه الكارثة الأليمة، وأوعز إلى جميع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض والتعاطف والمواساة لهم".

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من ناحية أخرى، أعلن جهاز أمن الدولة فى أوكرانيا، اليوم السبت، أن الصاروخ الذى أسقط الطائرة المنكوبة أطلق يدويا.

وفي ذات السياق، نشرت روسيا اليوم، فیديو من كاميرات المراقبة للحظة إطلاق الصاروخ باتجاه الطائرة المنكوبة في ضواحي طهران.

وأسفر عن تحطم الطائرة الأوكرانية مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 176، معظمهم من الإيرانيين والكنديين، وكان من بينهم ايضاً أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيين.

جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق إيران عدد من الصواريخ على قاعدين عسكريتين أمريكيتين في محافظتيّ الأنبار وأربيل بالعراق، رداً على مقتل الجنرال بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وكانت كييف قد أعلنت أن الخبراء الأوكرانيين قد نجحوا في العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد وقت قليل من سقوطها.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إن "فرضية ضرب الطائرة بصاروخ ليست مستبعدة، ولكن في الوقت ذاته ليست مؤكدة.