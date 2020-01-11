بدء تجمع المتظاهرين على مستديرة الدورة تمهيدا للانطلاق بمسيرة راجلة

تجمع عدد من المتظاهرين على مستديرة الدورة تمهيدا لانطلاق في مسيرة تجوب أحياء برج حمود ومار مخايل والجميزة مروراً بجمعية المصارف رفضا لعملية تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة.
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