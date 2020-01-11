تجمع عدد من ​المتظاهرين​ على مستديرة ​الدورة​ تمهيدا لانطلاق في مسيرة تجوب أحياء ​برج حمود​ و​مار مخايل​ و​الجميزة​ مروراً ب​جمعية المصارف​ رفضا لعملية ​تشكيل الحكومة​ على أساس ​المحاصصة​.

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كانت هذه تفاصيل خبر بدء تجمع المتظاهرين على مستديرة الدورة تمهيدا للانطلاق بمسيرة راجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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