لفت الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي، إلى "أنّنا نأسف لأنّنا اضطررنا إلى نشر مراسَلة داخليّة مع وزارة الماليّة، وهذه المراسلة ذهبت منذ شهر آب إلى المالية، وحصل بطء وتأخير"، مركّزًا على أنّ "هناك بطء بإنجز العديد من النفقات الأُخرى".
ورأى في تصريح تلفزيوني، أنّ "هذا موضوع هيكلي بحاجة إلى معالجة"، موضحًا أنّه "عندما تنتهي وزارة المالية من عملها، يتحوّل الموضوع إلى "مصرف لبنان" الّذي يحوّل مباشرةً الأموال إلى حساب الأمم المتحدة". وذكر أنّ "مندوبة لبنان في الأمم المتحدة تواصلت مباشرةً مع وزارة المال، ونحن كنّا بغنى عن هذا الموضوع في هذا الظرف الحسّاس".
وأشار شميطلي إلى أنّه "عندما يصل المبلغ إلى الأمم المتحدة، سيعود للبنان الحقّ بالتصويت، وستدلي الأمم المتحدة بيان رسمي بهذا الأمر". ونوّه إلى أنّه "كان يمكن للأمم المتحدة أن تبلغ مندوبة لبنان أنّ المهل تقترب"، مشيرًا إلى أنّ "المساهمات متنوّعة، جزء منها متعلّق بالأمانة العامة للأمم المتحدة وجزء متعلّق بعمليّة حفظ السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر شميطلي: عندما تصل المستحقات المتوجبة علينا إلى الأمم المتحدة سيعود للبنان الحق بالتصويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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