الصايغ تعليقا على قرار الأمم المتحدة: فشل جوهري جديد وغير مُبرر لوزير الخارجية

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "لبنان مُحرج دولياً مع القرار المهين بمنعه من التصويت في الأمم المتحدة، نتيجة تخلّفه عن تسديد المطلوب منه لصندوقها في السنتين الماضيتين"، مشيرا الى أن "قيمة المستحقات توازي فقط نصف تكاليف سفر الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الى الأمم المتحدة في شهر أيلول الماضي".
ورأى الصايغ أنه "فشل جوهري جديد وغير مُبرر لوزير الخارجية، يضاف إلى فشله السابق والمستمر في قطاع الكهرباء"، معتبرا أن "النتيجة في الحالتين، خسائر معنوية ومادية كبيرة يتحمل تبعاتها الشعب اللبناني بأسره".
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