الصايغ تعليقا على قرار الأمم المتحدة: فشل جوهري جديد وغير مُبرر لوزير الخارجية

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​لبنان​ مُحرج دولياً مع القرار المهين بمنعه من التصويت في ​الأمم المتحدة​، نتيجة تخلّفه عن تسديد المطلوب منه لصندوقها في السنتين الماضيتين"، مشيرا الى أن "قيمة المستحقات توازي فقط نصف تكاليف سفر الوفد المرافق ل​رئيس الجمهورية​ الى الأمم المتحدة في شهر أيلول الماضي".

ورأى الصايغ أنه "فشل جوهري جديد وغير مُبرر لوزير الخارجية، يضاف إلى فشله السابق والمستمر في ​قطاع الكهرباء​"، معتبرا أن "النتيجة في الحالتين، خسائر معنوية ومادية كبيرة يتحمل تبعاتها ​الشعب اللبناني​ بأسره".