النشرة:اعتصام أمام أحد المصارف في مرجعيون احتجاجا على السياسية المصرفية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن عشرات ​المحتجين​ من حراك حاصبيا ​مرجعيون​، نظموا اعتصاما أمام أحد المصارف في مرجعيون احتجاجا على السياسية المصرفية المتبعة بحق المدعين وردد المشاركون الهتافات المطالبة باستقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ الذي يريد افقار الناس والنيل من حقوق المودعين وذلك في ظل انتشار ومواكبة للقوى الامنية بهدف الحفاظ على الهدوء والامن، مشيرا الى أن المعتصمون سيتوجهون بعد قليل للاعتصام أمام شركة الكهرباء في مرجعيون احتجاجا على التقنين القاسي والعشوائي الذي تخضع له المنطقة.

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