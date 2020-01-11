مصادر المالية: على مصادر الخارجية الإعتراف بالخطأ والمبادرة إلى المعالجة

ردت مصادر ​وزارة المالية​، بحسب ما نشر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مصادر ​وزارة الخارجية والمغتربين​ إلى قراءة بيان وزارة المالية والجداول المرفقة، ولتعترف بخطئها وتتحمل المسؤولية ولتبادر الى معالجتها فوراً يوم الاثنين. ولتحاسب من نشر المراسلة الداخلية التي لا معنى ولا علاقة لها بالموضوع.

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