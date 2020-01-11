شدّد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو على أنّ "بلاده تتطلّع لأن تقنع روسيا، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بوقف إطلاق النار، بموجب اتفاق الرئيسان رجب طيب اردوغان وفلاديمير بوتين".
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك في مدينة إسطنبول، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمية في غانا، شيرلي أيوركور بوتشوي، أنّ "لا مشكلة بالنسبة لتركيا بمشاركة الجميع عندما يتعلّق الأمر بحلّ سياسي في ليبيا، وهذا يشمل حفتر أيضًا، لكن عليه أوّلًا الالتزام بوقف إطلاق النار".
يُذكر أنّ يوم الأربعاء، دعا اردوغان وبوتين، في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التركية: نتطلع لأن يُقنع الروس حفتر بوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.