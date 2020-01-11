وزير الخارجية التركية: نتطلع لأن يُقنع الروس حفتر بوقف إطلاق النار

شدّد وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​ على أنّ "بلاده تتطلّع لأن تقنع ​روسيا​، قائد الجيش الوطني الليبي ​خليفة حفتر​، بوقف ​إطلاق النار​، بموجب اتفاق الرئيسان ​رجب طيب اردوغان​ و​فلاديمير بوتين​".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك في مدينة ​إسطنبول​، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمية في غانا، شيرلي أيوركور بوتشوي، أنّ "لا مشكلة بالنسبة ل​تركيا​ بمشاركة الجميع عندما يتعلّق الأمر بحلّ سياسي في ​ليبيا​، وهذا يشمل حفتر أيضًا، لكن عليه أوّلًا الالتزام بوقف إطلاق النار".

يُذكر أنّ يوم الأربعاء، دعا اردوغان وبوتين، في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد.