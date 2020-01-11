شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة وواقعة ضرب مواطن بـ"الحذاء".. أهم مناقشات "حقوق إنسان النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إجتماعيين علي مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها بحث دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذى عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، يوم الأحد.

ومن المتوقع، أن يبحث الاجتماع المزمع عقده الأحد، التنسيق بين الوزارة وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، بحضور الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة.

كما يبحث اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد، بشأن واقعة وفاة مواطن بعد تعرضه لهبوط حاد إثر تعرضه للضرب بالحذاء من موظفة في مكتب تأمينات أول العاشر من رمضان.

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جدير بالذكر، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تختص بعدد من القضايا والملفات الحيوية، ومنها الحقوق والحريات، والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان بالإضافة إلي نظر تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

كما تعني اللجنة، حسب لائحة مجلس النواب، بمتابعة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مع النظر في لشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.