شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة برلمانى بشأن إنشاء مخازن ومستودعات جمركية فى ميناء سفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعاً صباح يوم الاثنين المُقبل، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائب طارق متولى، الأول بشأن الحاجة القصوى إلى إنشاء مخازن ومستودعات جمركية فى ميناء سفاجا، وذلك حفاظاً على أمتعة المواطنين ولتعظيم موارد الهيئة، والثانى بشأن التأخر فى أعمال تطوير ورفع كفاءة الرصيف الجنوبى بميناء السويس البحرى، وأوضح النائب طارق متولى، فى طلب الإحاطة الخاص بالتأخر فى أعمال تطوير ورفع كفاءة الرصيف الجنوبى بميناء السويس البحرى، أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمد كانت قد أعلنت البدء فى تنفيذ أعمال ورفع كفاءة واستكمال الرصيف الجنوبى بميناء السويس البحرى بتكلفة 120 مليون جنيه، إلا أن التنفيذ لم يبدأ حتى الآن.

وأوضح متولى أن هذا التأخر يحدث على الرغم من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل بعض الأصول والمبانى المملوكة للدولة بميناء السويس بمنطقة باب 9 خلف الرصيف الجنوبى إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة فى الغرض المُخصص من أجله وهو تنفيذ خطة تطوير ميناء بورتوفيق وزيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة الميناء.

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وأضاف النائب أن التأخر فى التنفيذ جاء بعد أن عقدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بروتوكول تعاون مع القوات البحرية للإنابة فى التعاقد للتنفيذ والإشراف على أعمال رفع كفاءة واستكمال الرصيف الجنوبى بميناء بورتوفيق بطول 350 مترا وغاطس 6 أمتار وتطوير ورفع كفاءة الساحات الخلفية بطول 400 متر، وذلك لاستخدامه فى استقبال السفن والاستفادة من الساحات الخلفية للرصيف.

وفيما يتعلق بتأخر إنشاء المخازن الجمركية فى ميناء سفاجا، فقد أشار النائب طارق متولى إلى أن ميناء سفاجا هو الميناء الرئيسى للوجه القبلى حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات من وإلى موانئ البحر الأحمر والخليج العربى والهند واستراليا وجنوب شرق آسيا والشرق، وتعتبر المخازن والمستودعات من أهم الموارد التى تهتم بها المؤسسات المختلفة وذلك لما تمثله من موارد أو أموال مجمدة فى صورة المخزونات.

وأضاف متولى أن المخازن الجمركية من أهم أنواع المخازن، حيث ترجع أهميتها إلى منع إهلاك أمتعة المواطنين وتشغيل عدد كبير من العمالة المباشرة وغير المباشرة، وتجنب غرامات التأخير، وتعظيم موارد هيئة موانئ البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك مازالت المخازن الجمركية فى ميناء سفاجا تعانى من الإهمال الشديد والتأخر فى تطويرها.