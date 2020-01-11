المودن وإجروتن عن “كلاسيكو” الشمال: المباراة مهمة لنا وسنعمل على حسمها لصالحنا- فيديو

تصوير- يونس ميموني

شدد لاعبا فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، محمد المودن، وتوفيق إجروتن، على صعوبة المباراة التي ستجمع الفريق الأزرق بمضيفه المغرب التطواني اليوم السبت، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من البطولة الاحترافية.

وأكد المودن في تصريح لـ”اليوم24″، أن اللقاء لن يكون سهلا بالنظر للأهمية التي يكتسيها لدى مكونات الفريقين، مضيفا أن رفاقه في كامل جاهزيتهم لحصد النقاط الثلاث التي تعتبر مهمة بالنسبة لفريقه.

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وفي السياق ذاته، قال إجروتن، إن مثل هذه المواجهات تُلعب على جزئيات بسيطة، ومن استثمرها على جيدا هو من سيحسم المباراة لصالحه، مشيرا أن “فارس البوغاز” يتطلع إلى العودة بنتيجة الفوز من تطوان.

يذكر أن محمد المودن، وتوفيق إجروتن، تعاقد معهما اتحاد طنجة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلى جانب محمد الشيبي، وعبد الغني معاوي، والبرتغالي كارلوس فورتيز، ثم ابراهيم البزغودي.